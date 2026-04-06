البدء بتصدير نفط البصرة عبر أنابيب إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يبدأ اليوم الاثنين، 6 نيسان 2026، تصدير نفط البصرة لأول مرة عبر الأنبوب الناقل في إقليم كوردستان وصولاً إلى ميناء جيهان التركي، في خطوة ستؤدي إلى رفع إجمالي الصادرات النفطية عبر هذا الخط إلى أكثر من 330 ألف برميل يومياً.

وأفاد مصدر في شركة نفط الشمال لمراسل (كوردستان 24)، سوران كامران، بأن كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية في محطات ضخ "كي وان" (K1) قد اكتملت لاستقبال ونقل نفط البصرة. وأوضح المصدر أن النفط سيُنقل من البصرة إلى كركوك، ليتم خلطه لاحقاً مع نفط حقول محافظة كركوك، ومن ثم ضخه عبر شبكة أنابيب إقليم كوردستان باتجاه ميناء جيهان في تركيا.

وأشار المصدر إلى أن الدفعة الأولى من نفط البصرة، والبالغة 90 ألف برميل، من المتوقع وصولها اليوم إلى كركوك بواسطة نحو 400 صهريج، ليتم تفريغها ومباشرة ضخها في خط الأنابيب.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه العملية ستساهم في رفع سقف الصادرات النفطية العراقية عبر أنبوب إقليم كوردستان لتصل إلى 330 ألف برميل يومياً.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية تفعيلاً للاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في 18 آذار 2026، والذي نص على استئناف وتعزيز صادرات النفط من كركوك والحقول الأخرى عبر المنظومة التصديرية للإقليم.