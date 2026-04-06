طهران تطالب بمحاسبة ترامب دولياً وتصف تهديداته بـ "جرائم حرب"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد علناً بارتكاب "جرائم حرب" ضد إيران، مؤكداً ضرورة ملاحقته ومحاسبته قانونياً سواء أمام المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية.

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس"، اليوم الاثنين 6 آذار 2026، شدد غريب آبادي على أن التهديد باستخدام القوة ضد سلامة الأراضي الإيرانية يعد انتهاكاً صارخاً للمادة (2) الفقرة (4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر بشكل مطلق التهديد باستخدام القوة أو استعمالها في العلاقات الدولية.

وحول طبيعة التهديدات التي أطلقها ترامب، أوضح المسؤول الإيراني أنه وفقاً للمادة 8 (2) (ب) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "التهديد باستهداف محطات الطاقة والجسور (البنية التحتية المدنية) يُصنف كجريمة حرب".

وأضاف غريب آبادي: "إن الرئيس الأمريكي، بصفته السلطة العليا في بلاده، هدد علانية بارتكاب جرائم حرب، وهو فعل يترتب عليه مسؤولية جنائية فردية أمام القضاء الدولي والوطني".

وفي سياق متصل، أكد الدبلوماسي الإيراني أن الجمهورية الإسلامية، واستناداً إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، ستد رد بشكل حاسم وفوري على أي عدوان أو تهديد يستهدف أمنها وسيادتها.

واختتم غريب آبادي تصريحه بتوجيه تحذير لترامب، نصحه فيه بـ "الكف عن إطلاق هذه التهديدات التي لن تقتصر تداعياتها على إيران وحدها"، محذراً من مغبة استمراره في هذا النهج لكي لا يُسجل في التاريخ كـ "أكبر مجرم حرب".