اجتماع موسع لتشديد إجراءات حماية البيئة ومنع التجاوزات بأربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- ترأس وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر أحمد، اليوم الخميس 21 مايو/أيار 2026، اجتماعاً موسعاً للجنة العليا لـ "حماية وتحسين البيئة" في ديوان محافظة أربيل، خُصص لوضع خارطة طريق صارمة لحماية البيئة والحد من التجاوزات على الأملاك العامة.

وحضر الاجتماع محافظ أربيل أوميد خوشناو، ومشرف إدارة سوران المستقلة هلكورد شيخ نجيب، بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية والشرطة والدفاع المدني، والمدراء العامين ورؤساء البلديات والجهات البيئية المختصة في أربيل وسوران.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الداخلية أن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يولي ملفي حماية البيئة والتصدي للتجاوزات أولوية قصوى ويتابع الإجراءات المتخذة ميدانياً وعن كثب، متطلعاً إلى تحقيق نتائج ملموسة وفعالة.

وشدد الاجتماع على أهمية رفع الوعي البيئي لدى المواطنين كحجر أساس لإنجاح أي استراتيجية بيئية، داعياً إلى تضمين مفاهيم حماية البيئة في المناهج الدراسية، وإشراك وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في هذا الجهد. كما وجّه الاجتماع الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المصايف والغابات والمتنزهات الطبيعية في كوردستان، وفرض عقوبات قانونية صارمة بحق كل من يتسبب بتشويه الطبيعة.

وفي ملف التجاوزات، شدد الاجتماع على مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التغاضي عن أي مخالف، حيث كُلفت الوحدات الإدارية في أربيل وسوران باتخاذ إجراءات قانونية فورية ورادعة بحق أي شخص أو جهة تحاول الاستيلاء على ممتلكات الدولة أو التعدي عليها خارج الأطر القانونية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن حماية البيئة في إقليم كوردستان ليست مجرد حملة موسمية أو مؤقتة، بل هي عملية يومية مستمرة ومستدامة تتطلب التنسيق الدائم والمستمر بين المؤسسات الحكومية والمواطنين.