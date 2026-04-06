الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قائد وحدة سرية بفيلق القدس الإيراني

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين 6 نیسان/ابریل 2026، عن مقتل "أصغر باكري"، القيادي البارز وقائد وحدة سرية تابعة لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أكد المتحدث العسكري الإسرائيلي، المقدم نداف شوشاني، مقتل باكري، مشيراً إلى أن العملية استهدفت أحد العقول المدبرة لأنشطة الفيلق في المنطقة.

وأوضح المتحدث العسكري أن باكري كان يشرف على وضع خطط عملياتية لشن هجمات تستهدف أهدافاً إسرائيلية وأمريكية، إلى جانب إدارة وتوجيه عمليات عسكرية في كل من إسرائيل وسوريا ولبنان.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تواصل إسرائيل استهداف قيادات ومنشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني وحلفائه، بدعوى تقويض التهديدات الأمنية الموجهة ضدها وضد المصالح الغربية في المنطقة.



المصدر: AP