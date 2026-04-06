ترامب: يمكننا إبادة إيران في ليلةٍ واحدة وقد تكون ليلة غد

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، في مؤتمرٍ صحفي بالبيت الأبيض، أن بلاده مستعدة لإحداث دمار شامل إذا لم تذعن إيران للاتفاق.

وقال ترامب: "يمكن إبادة الدولة بأكملها (إيران) في غضون ليلة واحدة فقط، ومن المحتمل جداً أن تكون تلك الليلة هي ليلة الغد".

وكشف الرئيس الأمريكي أن العملية كانت واحدة من أكثر العمليات تعقيداً وخطورة، حيث شاركت فيها أكثر من 170 طائرة حربية لإنقاذ طاقم طائرة أمريكية كان عالقاً داخل إيران.

ووصف ترامب العملية بأنها كانت نجاحاً منقطع النظير للقوات الأمريكية في قلب أراضي العدو.

كما أعلن ترامب أنه يطالب رسمياً تلك المؤسسة الإعلامية بالكشف عن اسم الشخص الذي سرب المعلومات السرية.

معتبراً أن هذا العمل قد شكل خطراً على العمليات العسكرية.