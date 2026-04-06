ترامب يتعهد بالبحث عن "المسرّب" الذي كشف عن فقدان الضابط ويهدد الصحفيين بالسجن

اربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين إن إدارته تبحث عن "المسرّب" وراء التقارير الأولية التي أفادت بفقدان ضابط في سلاح الجو الأمريكي في إيران عقب إسقاط طائرته المقاتلة الأسبوع الماضي.

كما هدد ترامب بالسجن الصحفي الذي "نشر الخبر" عن الضابط المفقود إذا رفض الكشف عن مصدره.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي استعرض فيه عمليتي إنقاذ منفصلتين لأفراد الطاقم اللذين أُسقطت طائرتهما فوق إيران: "أصبحت العملية أكثر صعوبة بسبب تسريب المعلومات".

وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا للعثور على هذا المُسرّب".

وأضاف الرئيس لاحقًا: "سيُسجن من نشر الخبر إذا لم يُفصح عن مصدره".

وانتقد ترامب الكشف عن فقدان فرد ثانٍ من الطاقم، معتبرًا ذلك تعقيدًا لجهود الجيش الأمريكي لإنقاذه، بحجة أنه نبه الإيرانيين ودفعهم إلى محاولة العثور عليه أولًا.

قال ترامب: "سنتوجه إلى الشركة الإعلامية التي نشرت الخبر، وسنقول لها: إما أن تسلموه أو ستُسجنوا، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي. علينا أن نجد من سرب الخبر لأنه شخص مريض".