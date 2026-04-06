هيغسيث يوجه تحذيراً شديد اللهجة لإيران: نسيطر على الأجواء وسنصل لأي مكان لحماية قواتنا

وجه وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، رسالة ردع مباشرة وحازمة إلى القيادة في طهران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة والجاهزية للتحرك في أي نقطة من العالم دفاعاً عن مصالحها وقواتها.

وفي تصريحات صحفية حملت نبرة تحدٍ واضحة، قال هيغسيث: "إلى خصومنا الذين يراقبوننا من طهران، فلتكن هذه رسالة واضحة؛ الجيش الأمريكي سيذهب إلى أي مكان، وفي أي وقت، لحماية قواتنا وإتمام المهمة".

وشدد هيغسيث على التفوق العملياتي والتكنولوجي للقوات الأمريكية، موضحاً أن العمليات العسكرية تُنفذ "بدقة متناهية"، وأضاف بلهجة واثقة: "نحن نسيطر على الأجواء تماماً".

وفي سياق إشادته بالنهج العسكري الحالي، ربط وزير الحرب بين الأداء الميداني والقيادة السياسية في البيت الأبيض، قائلاً: "نحن نقاتل بشرف، وتحت قيادة الرئيس ترامب، نحن ننتصر".

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، لتعكس استراتيجية الإدارة الأمريكية الجديدة في استخدام لغة خطاب حادة تهدف إلى تثبيت معادلات الردع في مواجهة الخصوم الإقليميين.



