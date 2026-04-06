ترامب يوجه رسالة إلى إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين 6 نيسان/ابریل 2026، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، على سؤال لمراسل قناة "كوردستان 24"، وجه من خلاله رسالة إلى إقليم كوردستان.

وفي رده على سؤال "كوردستان 24"، قال الرئيس الأمريكي: "أنا أعرف الكورد منذ فترة طويلة". وبشأن ملف الطاقة وتصدير نفط إقليم كوردستان، صرح ترامب: "كنت أتوقع من إقليم كوردستان أن يسمح بمرور النفط عبر خط أنابيب جيهان".

وفي ختام تصريحاته، وجه ترامب نصيحة للكورد بخصوص الصراع الإقليمي، قائلاً: "من الأفضل للكورد أن يبقوا بعيدين عن هذه الحرب الدائرة في المنطقة".