تظاهرة في غرينلاند ضد تدشين المقر الجديد للقنصلية الأميركية

أربيل (كوردستان 24)- تجمّع نحو 500 من سكان غرينلاند عصر الخميس بعد تدشين المقر الجديد للقنصلية الأميركية في نوك، للاحتجاج على رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاستحواذ على الإقليم الدنماركي ذي الحكم الذاتي.

وكان المقر الجديد الواقع في وسط عاصمة الجزيرة القطبية دُشِّن في وقت سابق بحضور سفير الولايات المتحدة لدى الدنمارك كينيث هاوري.

ونقلت وسيلة الإعلام الغرينلاندية "كي إن آر" عن هاوري قوله في كلمة الافتتاح إن ترامب "استبعد اللجوء إلى القوة" في شأن غرينلاند، مؤكدا أن "القرار المتعلق بمستقبلها يجب أن يتخذه سكانها بأنفسهم".

وامتنع رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن عن تلبية الدعوة للمشاركة في مراسم الافتتاح، وفق ما نقلته فرانس برس.

وكان نيلسن اجتمع في مطلع الأسبوع الجاري مع المبعوث الأميركي الخاص إلى غرينلاند جيف لاندري الذي زار نوك من دون أن يتلقى أية دعوة رسمية، وذلك بعد خمسة أشهر على تعيينه في هذا المنصب في كانون الأول/ديسمبر 2025.

وأكد ترامب مرارا أن على الولايات المتحدة أن تسيطر على غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، منبها إلى أن الإقليم قد يقع في أيدي الصين أو روسيا، في حال لم يحصل ذلك.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن الولايات المتحدة ترغب في افتتاح ثلاث قواعد جديدة في جنوب الجزيرة.

ويسمح اتفاق دفاعي أبرم عام 1951، وتم تحديثه عام 2004، لواشنطن بزيادة نشر القوات والمنشآت العسكرية في الجزيرة شرط إبلاغ سلطات الدنمارك وغرينلاند مسبقا.

وتراجع ترامب عن تهديداته بضم غرينلاند في كانون الثاني/يناير، وشكلت كوبنهاغن ونوك فريق عمل لبحث هواجس الولايات المتحدة، ولا سيما بشأن وجودها العسكري.