ترامب: الإيرانيون مستعدون لـ "المعاناة" مقابل الحرية ويطالبوننا بمواصلة القصف

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أن الشعب الإيراني لديه استعداد كامل لـ "تحمل المعاناة" الناتجة عن الهجمات الأمريكية على محطات الطاقة والبنية التحتية، طالما أن ذلك سيؤدي في النهاية إلى نيل حريتهم.

وفي رد مباشر على سؤال حول ما إذا كان تدمير المرافق المدنية يُعد عقاباً جماعياً، قال ترامب: "إنها معاناة بلا شك، لكنهم مستعدون لتحملها من أجل الحرية". وزعم الرئيس الأمريكي أن إدارته تتلقى رسائل من داخل إيران تحث الجيش الأمريكي على عدم التوقف، قائلاً: "تلقينا رسائل تقول: استمروا في القصف.. افعلوا ذلك، حتى من أشخاص تسقط القنابل بالقرب من منازلهم".

تأتي هذه التصريحات الصادمة في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية انتقادات حقوقية دولية، تحذر من أن استهداف محطات تحلية المياه والجسور ومنشآت الطاقة قد يرقى إلى "جرائم حرب".

وفي تصعيد إضافي، منح ترامب طهران مهلة نهائية حتى الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء لإعادة فتح مضيق هرمز، مهدداً بمواصلة وتوسيع نطاق الهجمات الجوية في حال عدم الامتثال، واصفاً الواقع الذي يعيشه الإيرانيون حالياً بأنه "عالم عنيف ومرعب" يتوقون للخلاص منه بأي ثمن.