ترامب يقترح فرض "رسوم أمريكية" على الملاحة في مضيق هرمز بدلاً من إيران

أربيل (كوردستان 24)- اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تتولى الولايات المتحدة، وليس إيران، مهمة فرض وتحصيل رسوم العبور من السفن وناقلات النفط المارة عبر مضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية في تجارة الطاقة العالمية.

وتساءل ترامب في تصريحاته: "ماذا لو فرضنا نحن الرسوم؟ أفضل أن نفعل ذلك بدلاً من أن نتركهم (الإيرانيين) يفرضونها"، مبرراً هذا المقترح بما وصفه بـ "النجاح العسكري" الذي حققته الولايات المتحدة في النزاع الحالي بالمنطقة.

وتأتي دعوة ترامب رداً على محاولات طهران الأخيرة لتعزيز سيطرتها على المضيق، حيث كانت إيران قد أقرت الشهر الماضي خطة لفرض رسوم عبور على الناقلات كتأكيد على "سيادتها" على الممر المائي.

ويرى الرئيس الأمريكي أن الوجود العسكري القوي للولايات المتحدة ودورها في تأمين الملاحة يمنحها الأحقية في إدارة المردود المالي لهذه الحركة التجارية، بدلاً من ترك هذا الامتياز للجانب الإيراني.

ويعتبر مراقبون أن هذا المقترح يمثل تحولاً جذرياً في كيفية تعامل الإدارة الأمريكية مع الممرات المائية الدولية، حيث يسعى ترامب إلى تحويل التفوق العسكري الميداني إلى مكاسب اقتصادية مباشرة تحت شعار حماية المصالح الأمريكية وتجريد الخصوم من موارد السيادة.