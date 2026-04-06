ترامب: تدمير جسور إيران ومحطات طاقتها سيستغرق 4 ساعات فقط

أربيل (كوردستان 24)- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحفي الیوم الاثنین 6 نیسان/ابریل 2026، أن تدمير الجسور ومحطات الطاقة في إيران لن يستغرق سوى أربع ساعات.

ووصف الرئيس العواقب التي ستواجهها إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بحلول الموعد النهائي الذي حدده في الساعة الثامنة من مساء غدا الثلاثاء 7 نیسان/ابریل 2026.

وقال ترامب : "بفضل قوة جيشنا، لدينا خطة تقضي بتدمير كل جسر في إيران بحلول الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الغد".

وتابع قائلاً إن محطات الطاقة في إيران ستكون "مشتعلة، وتنفجر، ولن تُستخدم مرة أخرى أبداً".

كما رفض ترامب الإفصاح عما إذا كانت هناك أي أهداف مدنية سيتم استثناؤها من الرد الأمريكي.

المصدر: الوکالات