قطر تدين استهداف البنية التحتية المدنية وتدعو لاحترام القانون الدولي

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل التعامل مع الأزمة الراهنة.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية عبر حسابها في منصة "إكس"، أن محمد بن عبد الرحمن أكد خلال الاتصال أن استهداف البنية التحتية المدنية في الحرب "يعد سلوكاً مرفوضاً ومداناً من أي طرف وتحت أي ظرف".

كما شدد على أن الحل الدبلوماسي الشامل والدائم يظل الخيار الوحيد لتسوية الأزمة.

ودعا رئيس الوزراء القطري جميع الأطراف إلى ضرورة احترام القانون الدولي، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً إثر المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، والتي تنتهي مساء الثلاثاء، مهدداً بـ "القضاء" عليها في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.