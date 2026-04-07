وزير إيراني يدعو الشباب لتشكيل سلسلة بشرية حول محطات الطاقة وسط تهديدات ترامب

أربيل (كوردستان24)- دعا نائب وزير الشباب والرياضة الإيراني الشباب إلى تشكيل "سلسلة بشرية" حول محطات الطاقة في البلاد، وذلك عقب تهديدات الرئيس دونالد ترامب بقصف البنية التحتية العامة الإيرانية إذا لم تُفتح إيران مضيق هرمز.

كتب علي رضا رحيمي على منصة "إكس": "أدعو جميع الشباب، والشخصيات الثقافية والفنية، والرياضيين، والأبطال، للمشاركة في الحملة الوطنية (سلسلة بشرية للشباب الإيراني من أجل غدٍ مشرق)".

وأضاف: "سنقف جنبًا إلى جنب أمام محطات الطاقة في جميع أنحاء البلاد، بمختلف معتقداتنا وتوجهاتنا، لنقول: إن مهاجمة البنية التحتية العامة جريمة حرب".

وكان ترامب قد صرّح خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن أمام إيران مهلة حتى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء 7 نيسان/أبريل 2026، للتوصل إلى اتفاق.

معلومات أساسية: تملك السلطات الإيرانية سجلاً حافلاً بانتهاكات القانون الدولي الإنساني عبر تجنيد الأطفال، لا سيما خلال الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأطفال.

وفي أواخر الشهر الماضي، وجّه الحرس الثوري الإيراني نداءً للمواطنين "المتطوعين" الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا لدعم المجهود الحربي، بما في ذلك المشاركة في الدوريات، وذلك وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

المصدر: الوکالات الایرانیة