نيجيرفان بارزاني يتلقى اتصالاً هاتفياً من أحمد الشرع

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تلقى نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، مساء أمس الاثنين، 6 نيسان/ابریل 2026، اتصالاً هاتفياً من أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية.

تبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حول أوضاع المنطقة وآخر مستجدات الحرب وتداعياتها. وفي هذا الصدد، شددا على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لإيقاف الحرب وحل المشاكل بالطرق السلمية.

وفيما يخص أوضاع إقليم كوردستان والعراق، جرى التأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار. وفي هذا السياق، أدان رئيس الجمهورية العربية السورية الهجمات التي تستهدف إقليم كوردستان.

وشغلت أوضاع الكورد والمكونات في سوريا، وعلاقات سوريا مع العراق، إلى جانب عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، محوراً آخر للاتصال الهاتفي.