رئيس الحكومة يستقبل السفير الفرنسي لدى العراق

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 2 حزيران (يونيو) 2026، السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل.

وجرى في اللقاء التأكيد على تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا في مختلف المجالات، وبحث الوضع العام في العراق والمنطقة، إلى جانب تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن أهمية الحفاظ على أمن واستقرار إقليم كوردستان والعراق.

وفي جانب آخر من المحادثات، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تفعيل برلمان كوردستان وحل الخلافات بروح من المسؤولية، وإنهاء حالة الانسداد التي تشهدها العملية السياسية في إقليم كوردستان.

كما أكد الجانبان على أهمية دعم الحكومة الاتحادية لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والمالية.