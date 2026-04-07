فرهاد أتروشي يدين استهداف منزل مواطن في أربيل ويطالب الحكومة الاتحادية بإجراءات رادعة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أدان نائب رئيس مجلس النواب، فرهاد أمين أتروشي، اليوم الثلاثاء 7 نيسان 2026، بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف منزل أحد منتسبي قوات البيشمركة في محافظة أربيل، والذي أسفر عن استشهاده رفقة زوجته.

وصف أتروشي، في بيان صحفي، الهجوم بـ"العدواني وغير الإنساني"، مشيراً إلى أن تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تطال منازل المواطنين الأبرياء يمثل انتهاكاً صارخاً للأمن والاستقرار.

وطالب نائب رئيس مجلس النواب الحكومة الاتحادية بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الجرائم، مشدداً على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والفاعلة لإيقاف هذه "الاعتداءات الغادرة والجبانة" التي تستهدف إقليم كوردستان العراق.

ويأتي هذا الموقف في ظل مطالبات متزايدة لتعزيز الحماية الأمنية ومنع تكرار الاستهدافات التي تطال المنتسبين والمدنيين في مناطق الإقليم.