الرئيس بارزاني: إرادة شعب كوردستان أقوى من المسيّرات ولن تنكسر أبداً

أربيل (كوردستان24)- أصدر الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء 7 نيسان 2026، بياناً أدان فيه الهجوم الذي استهدف إقليم كوردستان ليلة أمس، واصفاً إياه بـ "الجريمة النكراء والظلم الكبير" الذي استهدف مواطنين أبرياء دون أي مبرر.

وقال الرئيس بارزاني في بيانه: "تعرض إقليم كوردستان ليلة أمس مرة أخرى لهجوم غير مبرر، أسفر للأسف عن استشهاد مواطنين بريئين في قرية (زەرگەزەوی) التابعة لمحافظة أربيل نتيجة قصف بطائرات مسيرة إيرانية"، معتبراً أن هذا الاعتداء يمثل "أقصى درجات الإجرام"، وأن استهداف المدنيين يعكس "حقداً أعمى".

وأعرب الرئيس بارزاني عن عمق حزنه وتضامنه مع عوائل الضحايا قائلاً: "إن استشهاد هذين المواطنين الأبرياء ملأ قلوبنا بالألم والحزن، وأتقدم بخالص التعازي والمواساة لعائلتي وذوي الشهيدين، سائلاً المولى القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته".

وشدد الرئيس بارزاني في ختام بيانه على صمود شعب كوردستان في وجه الاعتداءات، مؤكداً أن "استهداف المدنيين العزل في إقليم كوردستان لا يحمل أي مروءة أو فخر"، وأضاف: "إن إرادة شعب كوردستان أقوى من كافة الهجمات والاعتداءات والمسيرات، ولن تنكسر أبداً، فشعبنا يستند في قوته إلى الله تعالى وإلى عدالة قضيته".