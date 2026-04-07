انفجارات تهز جزيرة "خارك" النفطية في إيران وسط تهديدات أمريكية سابقة

أربيل (كوردستان24)- أفادت تقارير إعلامية ووكالات أنباء دولية، اليوم، بوقوع سلسلة انفجارات في جزيرة "خارك" الإيرانية، التي تعد الشريان الرئيسي لتصدير النفط الخام الإيراني في الخليج.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء وقوع "عدة انفجارات" في الجزيرة، دون أن تورد تفاصيل فورية حول حجم الأضرار أو الأسباب الكامنة وراء هذه الحادثة، فيما سادت حالة من الترقب في الأسواق النفطية نظراً للأهمية الاستراتيجية للجزيرة التي يُصدر عبرها معظم إنتاج البلاد من النفط.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حاد في الخطاب السياسي، حيث سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وجه تهديدات متكررة باستهداف المنشآت الحيوية الإيرانية. وكان ترامب قد صرح في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي في 30 آذار/مارس الماضي، بأن الولايات المتحدة قد تضع "محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خارك" ضمن بنك أهدافها، ملمحاً إلى إمكانية تدميرها أو السيطرة عليها.

ويرى مراقبون أن وقوع انفجارات في هذا التوقيت وفي هذا الموقع الحساس قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في المنطقة، خاصة مع تلويح طهران بالرد على أي استهداف لبنيتها التحتية النفطية.

