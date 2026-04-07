"حضارة كاملة ستموت الليلة".. ترامب يعلن "تغييراً شاملاً للنظام" في إيران ويوجه رسالة لشعبها

أربيل (كوردستان24)- في تصريح دراماتيكي ومثير للجدل، أعلن الرئیس الامریكي، دونالد ترامب، اليوم، عما وصفه بـ "تغيير كامل وشامل للنظام" في إيران، متوقعاً أن تشهد الساعات القادمة تطورات تاريخية تؤدي إلى نهاية الحقبة الحالية.

وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "حضارة كاملة ستموت الليلة، ولن تعود أبداً. أنا لا أريد لهذا أن يحدث، لكنه سيحدث على الأرجح".

واعتبر ترامب أن العالم يقف أمام واحدة من "أهم اللحظات في التاريخ الطويل والمعقد"، مشيراً إلى أن ما وصفه بـ "47 عاماً من الابتزاز والفساد والموت" قد وصلت إلى نهايتها أخيراً، في إشارة إلى عمر النظام الإيراني الحالي منذ ثورة 1979.

وأعرب الرئيس الامريكي، عن تفاؤله بالمرحلة القادمة بعد تغيير النظام، قائلاً: "الآن وقد أصبح لدينا تغيير كامل وشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة، وأكثر ذكاءً، وأقل راديكالية؛ فربما يحدث شيء رائع وثوري.. من يدري؟".

واختتم ترامب منشوره بعبارة داعمة للشعب الإيراني قائلاً: "ليبارك الله شعب إيران العظيم".

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من طهران أو من البيت الأبيض لتوضيح خلفيات هذا التصريح أو طبيعة التحركات التي أشار إليها ترامب بكلمة "الليلة".