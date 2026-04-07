وزارة البيشمركة تعلن استشهاد أحد مقاتليها بعد أسبوعين من إصابته في قصفٍ صاروخي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البيشمركة، اليوم الثلاثاء، عن انضمام (ويسي آخر سعيد شيرواني) المنسوب إلى الفرقة الخامسة مشاة، إلى قافلة الشهداء متأثراً بجراح أصيب بها قبل نحو أسبوعين.

وأوضح بيان الوزارة أن الشهيد كان قد أصيب جراء قصف صاروخي استهدف مقرات تابعة لقوات البيشمركة في منطقة "سوران"، حيث قضى 15 يوماً في أحد مستشفيات أربيل لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة اليوم نتيجة خطورة إصابته.

وفيما يأتي نص البيان:

بيان صادر عن وزارة البێشمركة

ببالغ الحزن والأسى، تنضم اليوم قامة أخرى من أبناء كردستان المخلصين إلى قافلة الشهداء الخالدة؛ حيث استشهد اليوم، 7 نيسان/أبريل 2026، المقاتل في قوات البێشمركة (ويسي آخر سعيد شيرواني)، المنسوب إلى الفرقة الخامسة مشاة - قيادة المنطقة الأولى التابعة لوزارة البێشمركة.

وكان الشهيد البطل قد أصيب سابقاً جراء الهجمات الصاروخية التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مقرات قوات بێشمركة كردستان في حدود منطقة "سوران". وبعد مكوثه لمدة 15 يوماً في أحد مستشفيات أربيل تحت الرعاية الطبية، ارتقى اليوم إلى مرتبة الشهادة العليا والمقدسة متأثراً بخطورة إصابته.

إننا إذ نعرب عن خالص تعازينا ومواساتنا لعائلة الشهيد الفخورة ولعموم شعب كردستان، نجدد إدانتنا الشديدة لهذه الهجمات والاعتداءات غير المبررة التي تستهدف قوات البێشمركة والمدنيين المسالمين في إقليم كردستان.

وزارة البێشمركة

7 نيسان/أبريل 2026