فاضل ميراني من مراسم عزاء "شهيدي المسيرة": استهداف الكورد "ظلم لن يدوم"

أربيل (كوردستان 24) – أكد فاضل ميراني، عضو الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم، أن الاستهداف المتكرر لمنازل المدنيين في إقليم كوردستان يعكس "ظلماً كبيراً" يُمارس ضد الهوية الكوردية، داعياً إلى مراجعة الذات والاصطفاف خلف القيادة المتمثلة في الرئيس مسعود بارزاني.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، خلال مشاركة ميراني في مراسم تعزية الشهيدين الزوجين (موسى وموژدە)، اللذين استشهدا مساء أمس جراء استهداف منزلهما بطائرة مسيرة مفخخة في اعتداء أثار موجة تنديد واسعة.

وانتقد ميراني في حديثه وضع الحكومة الاتحادية، قائلاً: "أعتقد أن وضع الحكومة العراقية ليس جيداً"، مشيراً إلى أن الدافع وراء هذه الاعتداءات هو الانتماء القومي فحسب. وأضاف بلهجة حازمة: "القضية هي 'الكورد' لا غير؛ فلولا كونه كوردياً، لما تعرض منزله لهذا الظلم والاعتداء السافر".

وصف ميراني الهجمات بأنها "ظلم كبير يُمارس بحق شعبنا"، مستشهداً بمقولة تاريخية: "الكفر قد يدوم، لكن الظلم لا يدوم"، في إشارة إلى أن الممارسات القمعية ضد الإقليم مآلها الزوال. كما وجه دعوة للصراحة ومراجعة النفس، قائلاً: "يجب علينا أن نراجع أنفسنا، ونبحث عما هو خير لشعبنا ولم نفعله بعد، لكي نقوم به ونحققه على أرض الواقع".

وفي رسالة شددت على وحدة الصف القومي، دعا عضو الهيئة العاملة للمكتب السياسي إلى ضرورة الالتفاف حول المبادئ والقيم الكوردستانية، مؤكداً على أهمية الاستمرار خلف "المرجعية الكوردية المتمثلة في الرئيس مسعود بارزاني" لمواجهة التحديات الراهنة.

واختتم ميراني حديثه بنبرة تفاؤلية رغم مأساوية الحدث، قائلاً: "لا يوجد حال يستمر للأبد، فلكل شيء نهاية وزوال، وهذا الظلم سينتهي حتماً".