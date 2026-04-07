رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزي بوفاة البيشمركة "ويسي آخر شيرواني"

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 7 نيسان 2026، رسالة تعزية ومواساة إلى عائلة وذوي البيشمركة "ويسي آخر سعيد شيرواني"، الذي توفي متأثراً بإصابته جراء الهجمات الصاروخية الأخيرة.

وجاء في نص الرسالة:

"نبعث بخالص تعازينا ومواساتنا العميقة إلى عائلة وذوي البيشمركة البطل (ويسي آخر سعيد شيرواني)، الذي كان أحد جرحى الهجوم الصاروخي الإيراني غير المبرر على قوات البيشمركة في منطقة سۆران، والتحق اليوم مع الأسف بقافلة الشهداء.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد روحه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ورفاقه وجميعنا الصبر والسلوان."

مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان 7 نيسان 2026