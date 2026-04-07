رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتعهد "تصعيد الهجمات" ضد إيران

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الثلاثاء، أن الهجوم الإسرائيلي الأميركي المشترك على إيران "يدنو من مفترق استراتيجي"، متعهدًا "تصعيد الهجمات ضد النظام" في طهران.

وقال زامير في بيان "حتى الآن، حققنا مكاسب مهمة مقارنة بالأهداف التي حددناها في بداية العملية. سنواصل العمل بعزم وسنصعد الهجمات ضد النظام"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وجاءت تصريحاته عقب إعلان الجيش الإسرائيلي قصف ثمانية مقاطع جسور قائلا إن القوات المسلحة الإيرانية كانت تستخدمها "لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية في عدة مناطق في إيران".

وتحدث زامير أيضا عن العمليات العسكرية في لبنان حيث تخوض القوات الإسرائيلية معارك ضد حزب الله المدعوم من إيران منذ الثاني من آذار/مارس.

وقال في البيان أن "لبنان يمثل ساحة مركزية إضافية"، مضيفا أن الجيش "يعمق الجهود متعددة المحاور لإضعاف تنظيم حزب الله الإرهابي".

وتابع "نواصل اتخاذ وضعية دفاعية متقدمة لمنع النيران المباشرة على مناطقنا، مع العمل في الوقت نفسه على صدّ نيران المدفعية المضادة للطائرات".

في وقت سابق الثلاثاء أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال نشر قواته البرية على طول "خط دفاعي" في جنوب لبنان.

وقال زامير "ثمن الحرب باهظ، وسنواصل العمل لإزالة أي تهديدات تستهدف المدنيين".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 11 جنديا الى الآن في اشتباكات بجنوب لبنان.