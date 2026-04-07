البصرة.. سقوط صاروخ على منزل في خور الزبير يودي بحياة 3 مدنيين

فرق الإنقاذ تستخرج طفلاً حياً من تحت الأنقاض

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- لقي ثلاثة مواطنين مصرعهم وأصيب آخرون بجروح، إثر سقوط صاروخ "مجهول المصدر" في منطقة خور الزبير بمحافظة البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، فيما نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذ طفل من تحت ركام أحد المنازل المدمرة.

وأعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة في بيان رسمي، اليوم 7 نيسان 2026، أن صاروخاً سقط في تمام الساعة 5:45 مساءً داخل منطقة سكنية في قضاء "خور الزبير". وبحسب الإحصائيات الرسمية الأولية، أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

وذكرت مصادر ميدانية أن فرق الدفاع المدني والإسعاف هرعت فوراً إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من انتشال طفل كان عالقاً تحت أنقاض منزل انهار جراء القصف، مؤكدة أنه لا يزال على قيد الحياة.

من جانبه، صرح علي العبادي، رئيس منظمة حقوق الإنسان في البصرة، لـ "كوردستان 24"، بأنه رغم عدم اتضاح مصدر الهجوم بشكل قطعي حتى الآن، إلا أن المعلومات تشير إلى وقوع ضحايا بينهم أطفال، واصفاً الحادث بأنه "انتهاك إنساني خطير".

وعلى الصعيد السياسي والأمني، لم تتبنَّ أي جهة رسمية المسؤولية عن الهجوم حتى لحظة إعداد الخبر. في حين وجهت وسائل إعلام تابعة لفصائل مسلحة في العراق اتهامات لدولة الكويت بالوقوف وراء الهجوم، إلا أن الحكومة الكويتية لم تصدر أي تعليق رسمي لتأكيد أو نفي هذه الاتهامات.



