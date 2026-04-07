هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد وسقوط صاروخ على منزل في العامرية

أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر أمني، مساء اليوم، بأنه عند الساعة 23:00 تم إطلاق عدد من الصواريخ من منطقة هور رجب جنوب العاصمة بغداد، باتجاه قاعدة مطار بغداد الدولي.

وأوضح المصدر أن الصواريخ المستخدمة من نوع “غراد”، مشيراً إلى أن أحدها سقط على منزل سكني في منطقة العامرية غربي بغداد، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية داخل المنزل.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية باشرت بإجراءاتها الميدانية لتحديد مواقع الإطلاق، وفتح تحقيق بالحادث، فيما لم تصدر حتى الآن حصيلة نهائية بعدد الضحايا.