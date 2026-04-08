سقوط صواريخ وضربات جوية تضرب بغداد.. قتلى وجرحى وخسائر مادية في الكرخ والرصافة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم، وقوع سلسلة حوادث أمنية متفرقة في العاصمة بغداد عند الساعة الحادية عشرة ليلاً، نتيجة سقوط صواريخ وتنفيذ ضربات جوية، طالت جانبي الكرخ والرصافة، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية.

جانب الكرخ:

أفاد البيان بأن سيطرة الشيخ عامر في منطقة التاجي/سبع البور تعرّضت لقصف جوي استهدف معسكراً تابعاً للحشد الشعبي، ما أدى إلى إصابة ضابط برتبة نقيب وأربعة منتسبين كانوا بالقرب من موقع الاستهداف.

وفي المنطقة ذاتها، سقط مقذوف غير منفلق قرب حسينية الإمام المنتظر، حيث سارعت فرق الدفاع المدني وخبراء المتفجرات إلى التعامل معه.

كما شهدت منطقة العامرية/شارع المنظمة سقوط مقذوف على منزل سكني، ما أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين.

جانب الرصافة:

وفي جانب الرصافة، اندلع حريق في عجلة مدنية بمنطقة جميلة، فيما تعرض منزل سكني في شارع فلسطين/تقاطع النخلة لقصف جوي أدى إلى احتراق جزء من سطحه دون تسجيل خسائر بشرية.

كما تم تسجيل احتراق عجلة مدنية في شارع المغرب، وسقوط مقذوف غير منفلق قرب الأقسام الداخلية في شارع فلسطين، حيث باشرت فرق الدفاع المدني بمعالجة الحادث.

وأكدت وزارة الداخلية أن فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية استجابت بشكل فوري لجميع الحوادث، وتمكنت من إخماد الحرائق ومعالجة الأجسام غير المنفلقة وتأمين المواقع المستهدفة.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة باشرت بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الهجمات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من مواقع الحوادث أو الأجسام المشبوهة، والإبلاغ عبر رقم الطوارئ (911) عن أي تحركات مريبة، مؤكدة أن قطعاتها الأمنية في حالة استنفار تام ولن تسمح بزعزعة الأمن والاستقرار.