إيران تعلن قرب اتفاق لوقف إطلاق النار وتكشف ملامح تفاهمات تشمل مضيق هرمز والوجود الأمريكي

أربيل (كوردستان24)- أفادت وكالة تسنيم، اليوم، بأنه سيتم الإعلان الليلة، عن تفاصيل اتفاق لوقف إطلاق النار من قبل إيران، في ظل تطورات متسارعة على صعيد المفاوضات.

من جانبه، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أنه تقرر عقد جولة مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق إنهاء الحرب، مشيرًا إلى تحقيق “نصر عظيم” وإجبار الولايات المتحدة على قبول مقترح إيراني مكوّن من 10 نقاط.

وبحسب المجلس، يتضمن الاتفاق بنودًا رئيسية أبرزها ضمان المرور عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات الإيرانية، والتأكيد على إنهاء الحرب ضد جميع أطراف ما يُعرف بمحور المقاومة.

كما ينص الاتفاق، وفق التصريحات، على انسحاب القوات الأمريكية من جميع القواعد في المنطقة، في خطوة قد تمثل تحولًا كبيرًا في التوازنات الإقليمية إذا ما تم إقرارها رسميًا.

ولم تصدر حتى الآن تأكيدات مستقلة من أطراف دولية بشأن تفاصيل الاتفاق أو موعد الإعلان الرسمي عنه.