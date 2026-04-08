رغم إعلان الهدنة.. صفارات الإنذار تدوي في البحرين إثر هجمات صاروخية إيرانية

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- دوت صفارات الإنذار في أنحاء مملكة البحرين صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الولايات المتحدة وإيران عن التوصل إلى اتفاق لهدنة لمدة أسبوعين في الحرب الدائرة بينهما.

وأكدت وزارة الداخلية البحرينية تفعيل نظام الإنذار الصاروخي في البلاد، في وقت لا يزال فيه الغموض يكتنف الموعد الدقيق لبدء سريان الهدنة المعلنة.

ويأتي هذا الإنذار في أعقاب قيام إيران بإطلاق رشقات صاروخية استهدفت دولاً في الخليج العربي بالإضافة إلى إسرائيل، مما يضع اتفاق وقف إطلاق النار الأخير أمام اختبار حرج فور إعلانه.





المصدر: AP