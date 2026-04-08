السفارة الأمريكية في بغداد تعلن تحرير الصحفية شيلي كيتلسون وتتوعد بمحاسبة الخاطفين

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، الیوم الاربعاء 8 نیسان/ابریل 2026، في بيان رسمي، عن إطلاق سراح الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون، التي تعرضت للاختطاف مؤخراً بالقرب من العاصمة العراقية على يد عناصر تابعة لـ "كتائب حزب الله"، المصنفة من قبل واشنطن كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقديرها العميق للجهود المشتركة التي أدت إلى تأمين إطلاق سراحها، مشيدة بدور مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووزارة الدفاع الأمريكية، والموظفين الأمريكيين عبر مختلف الوكالات. كما قدمت الشكر لمجلس القضاء الأعلى العراقي والشركاء العراقيين على مساعدتهم الفعالة في هذه العملية.

وأكدت السفارة في بيانها أن حل هذه الأزمة يعكس الالتزام الراسخ لإدارة الرئيس دونالد ترامب بضمان أمن وسلامة المواطنين الأمريكيين في أي مكان في العالم. وجاء في البيان: "في ظل إدارة الرئيس ترامب، لن يتم التسامح مع الاحتجاز غير المشروع أو اختطاف المواطنين الأمريكيين، وسنواصل استخدام كافة الوسائل المتاحة لإعادة مواطنينا إلى وطنهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال".

واختتمت السفارة تصريحها بالتعبير عن الارتياح لاستعادة كيتلسون حريتها، مشيرة إلى أن العمل جارٍ حالياً لتأمين ودعم مغادرتها الآمنة من الأراضي العراقية.



