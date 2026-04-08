إسرائيل تعلن عن "خرق فوري" إيراني لاتفاق التهدئة مع ترامب

أربيل (كوردستان24)- أفادت تقارير عبرية، فجر اليوم الأربعاء 8 نیسان/ابریل 2026، بإطلاق صواريخ من إيران على مناطق واسعة في إسرائيل، في أول خرق فوري بعد لحظات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وذكرت هيئة البث العبرية "كان"، إنه "بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار مع طهران، مباشرةً، دوت صفارات الإنذار في وسط وجنوب إسرائيل، عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران".

وأكدت "كان" سماع دوي انفجارات وسط تقارير عن سقوط عدد من الصواريخ وشظايا الاعتراض على مواقع في "تل أبيب" وسط إسرائيل، وإصابة مبنى في "بئر السبع".

وأضافت "هيئة البث" العبرية أن شظايا اعتراض صاروخ إيراني أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي في مدينة "تل السبع".

من جهتها، أشارت القناة 12 العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع إطلاق الصواريخ الأخيرة في إيران، وأن صاروخاً أطلق من اليمن فشل في استكمال طريقه نحو إسرائيل.

وكانت مصادر أمريكية في البيت الأبيض قد أكدت لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن إسرائيل طرف في الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقضي بوقف إطلاق النار مع إيران، لمدة أسبوعين.



المصدر: موقع إرم نيوز الاماراتیة