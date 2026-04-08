غارات إسرائيلية تطال عدة بلدات جنوبي لبنان

أربيل (كوردستان24)-أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن إسرائيل شنت غارات على مناطق في جنوب لبنان، استهدفت معظمها مناطق قرب مدينة صور الساحلية.

وتعرض مبنى سكني للقصف فجرًا في صور، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، حيث استهدفت غارة بطائرة مسيرة سيارة، دون أن يتضح من كان بداخلها.

وفي سياق متصل، استهدفت إسرائيل مركزًا لمسعفي اللجنة الصحية الإسلامية، وهي إحدى البرامج الاجتماعية التي يديرها حزب الله، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأن لبنان وإسرائيل يواصلان تبادل إطلاق النار لأن لبنان ليس طرفًا في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران لمدة أسبوعين. ويتناقض هذا التصريح مع المعلومات التي نشرتها باكستان، التي توسطت في الاتفاق.

ولم يصدر حزب الله أي بيان بشأن هذه التطورات.



المصدر: AP