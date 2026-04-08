كواليس الساعات الأخيرة.. كيف جنّب إعلان "ترمب" المنطقة مواجهة عسكرية شاملة بين واشنطن وطهران؟

أربيل (كوردستان24)- كشف تقرير جديد نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي عن تفاصيل دراماتيكية سبقت إعلان الرئيس دونالد ترمب وقف إطلاق النار، مؤكداً أن المنطقة كانت على شفا مواجهة عسكرية واسعة النطاق قبل لحظات من صدور القرار.

ونقل الموقع عن مسؤول عسكري قوله إن الوضع الميداني كان "متقلباً للغاية"، مشيراً إلى أن التوقعات كانت مفتوحة على كافة الاحتمالات. وأوضح مسؤولون أن الجيش الأمريكي كان قد أمضى الساعات الأخيرة في حالة تأهب قصوى، استعداداً لشن حملة قصف مكثفة وشاملة تستهدف البنى التحتية الإيرانية. وفي المقابل، كانت الأطراف الحليفة في المنطقة تترقب رداً إيرانياً وُصف بأنه سيكون "غير مسبوق" حال اندلاع المواجهة.

على الصعيد الدبلوماسي، كشفت المصادر عن كواليس التفاوض الشاق؛ حيث أبلغ "ستيفن ويتكوف" (مبعوث ترمب) الوسطاء برفض واشنطن القاطع لمقترح إيراني مكون من عشر نقاط، واصفاً إياه بأنه "كارثة بكل المقاييس". وبرز في هذه المرحلة دور باكستاني نشط، حيث جرى تداول مسودات جديدة بين ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لتقريب وجهات النظر وتجاوز الانسداد.

شهد مساء الاثنين تحولاً حاسماً، حيث حصل الوسطاء على موافقة واشنطن على "مقترح محدث" لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وقبل الإعلان الرسمي عن الاتفاق، أجرى الرئيس ترمب اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضمان التزام تل أبيب ببنود التهدئة.

وفي دلالة على سرعة التحول من خيار الحرب إلى التهدئة، أكدت المصادر أن القوات الأمريكية في المنطقة تلقت أوامر رسمية بالانسحاب ووقف الاستعدادات القتالية بعد 15 دقيقة فقط من نشر ترمب لمنشوره الذي أعلن فيه وقف إطلاق النار، مما وضع حداً لساعات من التوتر الذي كاد أن يخرج عن السيطرة.