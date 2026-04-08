إسرائيل تُعلن استمرارها في القتال والعمليات البرية ضد حزب الله

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 8 نيسان/أبريل 2026، استمراره في القتال والعمليات البرية في حربه ضد حزب الله اللبناني.

وأصدر الجيش بيانًا أقرّ فيه باستمرار الحرب، حتى بعد أن أعلنت باكستان، بصفتها الوسيط، أن إسرائيل ستوقف هجماتها كجزء من هدنة لمدة أسبوعين في الحرب مع إيران.

وأقرت إسرائيل بشكل منفصل بشن غارات على إيران حتى تاريخ الهدنة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرّح سابقًا بأن إسرائيل ستلتزم بالهدنة مع إيران، مع استمرارها في قتال حزب الله.

ولم يصدر حزب الله أي بيان حتى الآن.



المصدر: الوکالات