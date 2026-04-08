نازحون لبنانيون يترقبون اتضاح الرؤية بشأن وقف إطلاق النار

أربيل (كوردستان24)- سارعت عائلات نزحت جراء الحرب بين إسرائيل وحزب الله إلى حزم أمتعتها على أمل العودة إلى ديارها، بعد أن سرت أنباء بأن وقف إطلاق النار سيشمل لبنان.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بأن جيش بلاده سيواصل تقدمه في لبنان.

وفي مخيم للنازحين على واجهة بيروت البحرية، عبّرت عائلات عن حيرتها ويأسها إزاء تضارب التصريحات.

قال فادي زيدان (35 عاماً): "نحن عالقون. لم نعد نطيق هذا الوضع؛ النوم في خيمة، وعدم الاستحمام، والغموض الذي يكتنف حياتنا".

وانطلقت عائلته يوم الأربعاء إلى مدينة صيدا الساحلية، حيث قال إنهم سينتظرون هناك قبل التوجه جنوباً إلى منزلهم في النبطية.

وقال آخرون إنهم يتوقعون أن تُصعّد إسرائيل عملياتها ضد حزب الله المدعوم من إيران، حتى وإن توقفت العمليات العسكرية في جبهات أخرى.

وقال شادي شحادة (47 عاماً)، الذي فرّ من قريته الجنوبية "زفتا" لينام في سيارته ببيروت: "إسرائيل لن تتوقف، إنهم يريدون أرضنا".



المصدر: رویترز