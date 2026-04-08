الجيش الإسرائيلي يوجه إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان: "وقف إطلاق النار لا يشملكم" ومطالبات بالإخلاء الفوري

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم، تحذيراً عاجلاً وشاملاً لسكان جنوب لبنان المتواجدين في المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم والتوجه فوراً نحو الشمال، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.

وفي بيان حازم، أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن حالة "وقف إطلاق النار" لا تنطبق على الساحة اللبنانية، مشدداً على أن المعارك ضد بنى حزب الله التحتية وأنشطته العسكرية مستمرة وبقوة. وأشار البيان إلى أن الجيش لا ينوي المساس بالمدنيين، إلا أن تواجدهم في مناطق العمليات يشكل خطراً كبيراً على حياتهم.

ووجه الجيش نداءً مباشراً للسكان بضرورة الانتقال الفوري إلى شمال نهر الزهراني، محذراً من أن البقاء في المناطق الجنوبية يعرض الأفراد وعائلاتهم لخطر حتمي. وجاء في نص التحذير: "لحماية سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والتوجه شمال نهر الزهراني".

كما تضمن الإنذار تحذيراً شديد اللهجة من أي محاولة للتحرك باتجاه المناطق الجنوبية، مؤكداً أن "أي تحرك نحو الجنوب قد يعرض حياتكم للخطر". كما نبه الجيش المدنيين من التواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية، معتبراً تلك المواقع أهدافاً عسكرية ضمن العمليات الجارية.

يأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه التوترات الميدانية، وسط تأكيدات إسرائيلية على مواصلة العمليات العسكرية في العمق الجنوبي اللبناني حتى تحقيق أهدافها.