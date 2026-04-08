تصعيد مفاجئ يهدد التهدئة: هجمات واسعة بالمسيرات والصواريخ تستهدف منشآت حيوية في الكويت والإمارات

اربيل (كوردستان24) - شهدت المنطقة تصعيداً عسكرياً خطيراً اليوم الأربعاء 8 نیسان/ابریل 2026، حيث أعلنت كل من الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة عن تعرضهما لهجمات جوية واسعة النطاق، وذلك بعد ساعات قليلة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل حيز التنفيذ.

في الكويت، أعلن الجيش الكويتي عن تصديه لـ "موجة مكثفة" من الهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت منشآت نفطية وكهربائية حيوية. وأوضحت رئاسة الأركان أنها تعاملت مع 31 طائرة مسيرة استهدفت البلاد منذ الساعة الثامنة من صباح الأربعاء، مشيرة إلى أن الهجمات تسببت في وقوع أضرار جسيمة في مرافق النفط والطاقة، بالإضافة إلى محطات تحلية المياه.

وفي سياق متصل، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة بعد ظهر الأربعاء أن دفاعاتها الجوية تصدت لرشقة صاروخية إيرانية استهدفت أراضيها. ولم تورد السلطات الإماراتية تفاصيل إضافية حول المواقع الدقيقة التي استهدفها القصف أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

تأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة لتعصف بآمال الاستقرار، حيث وقعت الهجمات رغم الإعلان عن اتفاق لهدنة لمدة أسبوعين بين القوى الإقليمية والدولية (إيران، والولايات المتحدة، وإسرائيل)، مما يضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة حيال صمود وقف إطلاق النار الهش.



المصدر: AP