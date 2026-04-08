إسرائيل تضرب أكثر من 100 هدف لحزب الله في 10 دقائق

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب أكثر من 100 هدف لحزب الله في غضون 10 دقائق في بيروت وجنوب لبنان ومنطقة البقاع، واصفاً إياها بأنها أكبر ضربة منسقة في الحرب الحالية.

وأشار الجيش إلى أن الأهداف شملت منصات إطلاق صواريخ ومراكز قيادة وبنية تحتية استخباراتية.

وكان العديد منها يقع داخل مناطق مدنية، واتهمت إسرائيل حزب الله باستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "يجب على دولة لبنان ومدنييها رفض تمركز حزب الله في المناطق المدنية وتكديسه للأسلحة".



المصدر: AP