منظمة الصحة العالمية تحذر من ضغوط هائلة على المرافق الصحية في الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان24)- رحّبت منظمة الصحة العالمية بالهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها شددت على ضرورة وقف إطلاق نار إضافي بين إسرائيل وحزب الله، حيث نزح أكثر من خُمس اللبنانيين.

وقالت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية: "سيؤدي استمرار العنف والنزوح إلى إلحاق دمار كبير بالنظام الصحي اللبناني، وسيؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفاً، بمن فيهم المصابون بأمراض مزمنة وكبار السن والأطفال".

وتحدثت بلخي في مؤتمر صحفي استعرضت فيه استجابة المنظمة الطارئة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأضافت أن المستشفيات والمرافق الصحية في المنطقة تعمل تحت ضغط شديد، لا سيما في لبنان حيث أصيب أكثر من 33 ألف شخص وقُتل أكثر من 2300.





