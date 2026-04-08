الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ أكبر حملة قصف على لبنان منذ بدء الحرب

اربيل (كوردستان24) - أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء تنفيذ أكبر حملة قصف على لبنان منذ انخراط حزب الله الموالي إيران في الحرب في الثاني من آذار/مارس المنصرم، لافتا إلى أنه ضرب نحو "100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة" للحزب.

وقال الجيش في بيان أنه أنجز "أكبر ضربة منسّقة استهدفت نحو 100 مركز قيادة وموقع عسكري لحزب الله... في بيروت والبقاع شرق لبنان وجنوب البلاد".

وبحسب الجيش "هذه الضربة هي الأكبر التي استهدفت بنى حزب الله منذ بداية عملية +زئير الأسد+"، في إشارة إلى الحملة العسكرية ضد إيران التي بدأت في 28 شباط/فبراير.

وعلى رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران اتفاقا لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بدءا من الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الهدنة لا تشمل لبنان.

من جهته، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن إسرائيل ستواصل "ضرب منظمة حزب الله الإرهابية وستستغل كل فرصة عملانية".

وأضاف "لن نساوم على أمن سكان شمال إسرائيل. سنواصل الضرب بكل عزم".

المصدر : وكالة الصحافة الفرنسية