أكثر من مجرد قمة.. كم يربح برشلونة إذا تخطى أتلتيكو مدريد؟

أربيل (كوردستان 24)- لا تعد القمة الإسبانية التي تجمع برشلونة ضد أتلتيكو مدريد مجرد تحدٍ رياضي، بل هي أيضا فرصة مالية ضخمة قد ترفع إيرادات النادي الكتالوني.

ويستضيف برشلونة أتلتيكو، الأربعاء، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويقام لقاء الإياب في مدريد الأسبوع المقبل.

ويأمل برشلونة في رفع إجمالي جائزته المالية من المشاركة في دوري أبطال أوروبا إلى ما يقرب من 80 مليون يورو، حال تخطي عقبة أتلتيكو مدريد في ربع النهائي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فقد ضمن برشلونة بالفعل حوالي 64.5 مليون يورو من مشاركته في النسخة الحالية.

وحصد النادي الكتالوني 18.6 مليون يورو لمجرد المشاركة في البطولة، بجانب 11.2 مليون يورو من الأداء في مرحلة الدوري (5 انتصارات بـ2.1 مليون وتعادل بـ700 ألف).

كما جنى البارسا 11 مليون يورو مكافأة التأهل إلى دور الـ16، بالإضافة إلى 12.5 مليون يورو مكافأة التأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على نيوكاسل (8-3 في المجموع).

التأهل إلى نصف النهائي سيضيف 15 مليون يورو إضافية، ليصل الإجمالي إلى نحو 79.5 مليون يورو.

جدير بالذكر أن الوصول إلى النهائي أو الفوز بالبطولة سيرفع العائدات أكثر بكثير، بفضل الجوائز والمكافآت الإضافية.