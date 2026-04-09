ترامب: قواتنا ستبقى مستعدة في المنطقة حتى تحقيق اتفاق حقيقي

أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسالة تهديد شديدة اللهجة إلى إيران، مؤكداً أن القوات العسكرية الأمريكية ستبقى في حالة تأهب قصوى ومستعدة للتحرك في أي لحظة.

وجاء في رسالة ترامب: "إن كافة السفن الحربية، الطائرات، والكوادر العسكرية الأمريكية، مدعومة بالذخيرة والأسلحة وجميع الإمدادات اللازمة، ستبقى متمركزة داخل إيران وفي محيطها، وذلك بهدف تدمير وسحق عدوٍّ تم إضعافه بالفعل".

وأوضح ترامب أن هذه التعزيزات العسكرية ستبقى مستقرة في المنطقة إلى حين التنفيذ الكامل لما وصفه بـ"الاتفاق الحقيقي". وحذر قائلاً: "إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق لأي سبب كان، فإن ’حرباً‘ ستندلع بشكل أكبر وأعنف بكثير مما شوهد حتى الآن".

وفي سياق متصل، شدد ترامب على ثوابت سياسته تجاه طهران، مشيراً إلى أنه لن يُسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية بأي شكل من الأشكال، مع ضرورة ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً للملاحة الدولية.

واختتم ترامب رسالته بالإشادة بالقدرات العسكرية لبلاده، قائلاً: "إن جيشنا العظيم يعيد تسليح نفسه ويأخذ قسطاً من الراحة، وهو ينتظر بشوق غزو (انتصار) القادم. لقد عادت أمريكا".