البنتاغون يضاعف قوته الجوية في المنطقة بنشر 12 طائرة هجومية من طراز A-10

أربيل (كوردستان24)- أفاد موقع "ماتا" المتخصص في شؤون الطيران، بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قامت بنشر 12 طائرة هجومية من طراز (A-10 Thunderbolt II) في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات القوات الجوية الأمريكية وتواجدها العسكري في المنطقة.

ووفقاً للمعلومات الصادرة اليوم الخميس، 9 نيسان 2026، فقد هبطت هذه الطائرات المقاتلة في قاعدة "موفق السلطي" الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية. وبوصول هذه المجموعة الجديدة، تكون الولايات المتحدة قد ضاعفت عدد هذا النوع من الطائرات الهجومية المتمركزة في المنطقة.

وأشار الموقع إلى أن هذه الطائرات كانت قد استقرت مؤقتاً في قاعدة "ليكنهيث" الجوية في بريطانيا بعد وصولها من الولايات المتحدة، قبل أن تواصل رحلتها نحو الشرق الأوسط. كما أوضح التقرير أن عملية النقل تضمنت استخدام طائرات تزويد بالوقود في الجو لتأمين الوقود اللازم للمقاتلات أثناء عبورها المحيط الأطلسي وفترات تحليقها الطويلة.

تأتي هذه التعزيزات في إطار مساعي واشنطن لرفع مستوى الجاهزية القتالية وتأكيد حضورها الجوي في المنطقة للتعامل مع أي تحديات أمنية محتملة.