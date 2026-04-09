وول ستريت جورنال: ترامب يرفض تقديم تنازلات لفك حصار هرمز ويتمسك بالملاحة غير المشروطة

أربيل (كوردستان24)- نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن الرئيس دونالد ترامب لا ينوي تقديم تنازلات كبرى لإيران مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدة أن واشنطن تسعى لاستئناف الحركة الملاحية في الممر المائي الاستراتيجي بأسرع وقت ممكن ودون شروط إضافية.

وأوضح المسؤولون أن الإدارة الأمريكية تدرس عدة مقترحات لتأمين الملاحة، من بينها تنظيم عبور السفن أو فرض بعض الرسوم، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه الترتيبات حتى الآن. وتتبنى واشنطن موقفاً حازماً يرى ضرورة أن تكون حرية الملاحة في المضيق مطلقة وبلا عوائق، محذرة من أن أي تنازل واسع لطهران قد يشجعها على تحويل المضيق إلى "ورقة ضغط" دائمة في المستقبل.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الملاحة البحرية اليوم الخميس توقفاً تاماً لحركة ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز منذ إعلان اتفاق الهدنة. يأتي ذلك عقب تقارير نشرتها وكالة "فارس" الإيرانية يوم أمس الأربعاء، أكدت فيها قيام السلطات الإيرانية بإغلاق المضيق وإجبار ناقلة نفط على العودة ومنعها من العبور.

ويرى مراقبون أن الخطوة الإيرانية بإغلاق المضيق جاءت كرد فعل على تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. وفيما هددت طهران بالانسحاب من اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه مع واشنطن، رد الرئيس ترامب بوضوح بأن "لبنان لم يكن جزءاً من ذلك الاتفاق".

يُذكر أن جهوداً ديبلوماسية قادتها باكستان فجر الأربعاء، أسفرت عن توصل الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى اتفاق "هدنة مؤقتة" لمدة أسبوعين، تهدف إلى وقف الهجمات المتبادلة وتهيئة الأرضية لمفاوضات نهائية. ومع ذلك، أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تعقيد المشهد الميداني والسياسي، وسط دعوات باكستانية لجميع الأطراف بضبط النفس وتهدئة الأوضاع.