طقس العراق.. أمطار وغبار وتقلبات في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار الأسبوع المقبل.

وذكرت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الخميس 9 نيسان 2026، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع تساقط أمطار في المنطقة الشمالية تكون رعدية أحياناً، فيما ستكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وبينت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 18، السليمانية 19، أربيل 21، نينوى 23 ، كركوك 24، صلاح الدين 25، ديالى 26 ، الأنبار27، بغداد 28، بابل وواسط وكربلاء المقدسة 29، النجف الأشرف وميسان والبصرة 30، والديوانية والمثنى وذي قار 31".

وأضافت، أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً على العموم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وفرصة لتساقط زخات مطر في أماكن متفرقة في المنطقة الجنوبية، فيما ستكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً وخاصة في المنطقة الجنوبية الغربية مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".

وأشارت إلى أن "يوم الأحد سيكون الطقس غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار تكون أحياناً غزيرة، أما المنطقتين الوسطى والجنوبية فسيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة فيهما، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً في المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى (30-40) كم/ساعة مثيرة للغبار، أما درجات الحرارة فتنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأوضحت أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة فيهما ، فيما يكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً في المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى (30-40) كم/ساعة مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".