إسرائيل تعلن مقتل السكرتير الشخصي لـ "نعيم قاسم"

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مقتل السكرتير الشخصي والمستشار المقرب للأمين العام لحزب الله اللبناني في غارة جوية استهدفت العاصمة بيروت، مؤكداً في الوقت ذاته تدمير ممرات حيوية لنقل الأسلحة وعشرة مستودعات عسكرية في جنوب لبنان.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن غارة جوية نفذت يوم أمس الأربعاء في مدينة بيروت، أسفرت عن مقتل "علي يوسف حرشي"، السكرتير الشخصي وابن شقيق "نعيم قاسم"، الأمين العام لحزب الله.

ووفقاً للبيان، فإن "حرشي" كان يُعد من الدائرة الضيقة المقربة لنعيم قاسم ومستشاراً خاصاً له، وكان يلعب دوراً رئيساً في إدارة وتأمين المكتب الخاص بالأمين العام للحزب.

وفي سياق العمليات العسكرية، كشف الجيش الإسرائيلي عن استهداف ممرّين رئيسيين ليلة أمس، كان مقاتلو حزب الله يستخدمونهما لنقل آلاف القطع من الأسلحة والصواريخ ومنصات الإطلاق من شمال نهر الليطاني إلى جنوبه.

كما أشار البيان إلى أن الهجمات طالت نحو 10 مستودعات للأسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى مقرات قيادية تابعة للحزب في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

تأتي هذه التطورات الميدانية في ظل موجة تصعيد واسعة بدأت منذ صباح أمس الأربعاء (08 نيسان 2026)، حيث شنت المقاتلات الإسرائيلية عشرات الغارات الجوية المكثفة على مواقع حزب الله في مختلف الأراضي اللبنانية، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح.