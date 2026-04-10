الأتروشي يعلن رفضه لجدول أعمال جلسة السبت ويحذر من سياسة فرض الأمر الواقع

أربيل (كوردستان24)- أعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي، فرهاد أتروشي، عن رفضه لجدول أعمال جلسة البرلمان المقررة يوم غدٍ السبت، والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، مؤكداً أن هذه الخطوة لا يمكن أن تمضي دون وجود توافق وطني وسياسي شامل.

وأوضح أتروشي في بيان صحفي، أن منصب رئيس الجمهورية يمثل رمزية وحدة البلاد والضمانة لحماية الدستور، مشدداً على أنه لا يمكن تمرير هذا الاستحقاق بمعزل عن اتفاق سياسي تشارك فيه جميع المكونات والقوى السياسية.

وكشف نائب رئيس البرلمان عن "عقبة أكبر" تواجه المسار السياسي، تتعلق بآلية تشكيل الحكومة المقبلة، قائلاً: "حتى الآن لا يوجد اتفاق على مرشح رئاسة مجلس الوزراء، ومن حقنا الطبيعي أن نكون على دراية كاملة بهوية الشخصية المرشحة، وأن يكون لنا رأي مباشر في الاختيار، كونه المنصب التنفيذي الأهم في إدارة الدولة".

ودعا أتروشي القادة والكتل السياسية إلى الابتعاد عن "سياسة فرض الأمر الواقع"، وإعطاء فرصة كافية للحوارات الجادة والتفاهمات العميقة، بهدف الوصول إلى مرشح لرئاسة الجمهورية يحظى بقبول وطني واسع ويضمن استقرار العملية السياسية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسته يوم غدٍ السبت، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط أجواء من الترقب والتباين في مواقف القوى السياسية.