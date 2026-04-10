عمر جليك: بينما ينادي العالم بالسلام، تواصل إسرائيل هجماتها

أربيل (كوردستان24)- حذر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا (AKP)، عمر جليك، من أن حالة السلام الحالية تمر بوضع "هش" للغاية، مشيراً إلى استمرار الهجمات العسكرية رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفي مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع المجلس القيادي للحزب، انتقد جليك بشدة التحركات العسكرية الأخيرة، قائلاً: "إن إسرائيل والولايات المتحدة شنتا هجمات غير مبررة، مما أدى إلى نتائج وتداعيات وخيمة للغاية".

وأضاف جليك أن "العالم أجمع ينادي بالسلام، بينما تواصل إسرائيل هجماتها على لبنان، وهو ما يضع جهود التهدئة في وضع متذبذب وغير مستقر".

تأتي هذه التصريحات في سياق سياسي حساس، حيث دخل اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 14 يوماً بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ فجر يوم الأربعاء (8 نيسان 2026) بوساطة باكستانية.

ومن المرتقب أن تنطلق يوم غد السبت (11 نيسان 2026) الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين الوفدين الأمريكي والإيراني في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في محاولة لتعزيز التهدئة وبحث الملفات العالقة بين الطرفين.