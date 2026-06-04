احتجاجات لمزارعي طقطق بعد منع دخول منتجاتهم إلى كركوك

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أربيل (كوردستان24)- أثار قرار السلطات العراقية بمنع دخول الخضراوات والفواكه المنتجة في ناحية طقطق والمناطق المحيطة بها إلى محافظة كركوك، موجة احتجاجات بين المزارعين الذين أكدوا أن القرار يهدد مصدر رزقهم ويكبّدهم خسائر كبيرة.

وقال قائممقام طقطق، آسو مصطفى، لـ«كوردستان24»، إن هذه المشكلة تتكرر سنوياً، مشيراً إلى أن السلطات العراقية تفرض قيوداً على تسويق منتجات مزارعي المنطقة إلى محافظات وسط وجنوب العراق، رغم اعتماد آلاف العائلات على القطاع الزراعي كمصدر رئيسي للدخل.

وأضاف أن الإجراءات الجديدة تمنع دخول الخضراوات والفواكه القادمة من طقطق والمناطق المجاورة عبر سيطرة كركوك، الأمر الذي دفع عدداً من المزارعين إلى التوجه نحو المنفذ والبدء بتنظيم احتجاجات للمطالبة بإلغاء القرار والسماح بتسويق محاصيلهم.

وبحسب القرار المعمول به، يُسمح فقط للمزارعين الذين يحملون مستمسكات رسمية صادرة من ناحية شوان التابعة لمحافظة كركوك بإدخال منتجاتهم الزراعية، فيما يُمنع مزارعو المناطق الأخرى، حتى وإن كانت تفصلهم مسافات قصيرة جداً عن حدود كركوك، من تسويق منتجاتهم داخل المحافظة.

ويؤكد مزارعون أن استمرار هذه القيود سيؤدي إلى تكدس المحاصيل الزراعية وتعرضها للتلف، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية التي ستلحق بالمنتجين خلال ذروة الموسم الزراعي.

وتُظهر صور واردة من موقع الحدث تجمع عشرات المزارعين قرب سيطرة كركوك، حيث يواصلون احتجاجاتهم للمطالبة بإيجاد حلول عاجلة تضمن انسيابية تسويق منتجاتهم الزراعية إلى الأسواق المحلية.