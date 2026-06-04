مسرور بارزاني يعزي بوفاة المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض

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أربيل (كوردستان24)- قدّم رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، تعازيه ومواساته بوفاة المرجع الديني، سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض.

وقال مسرور بارزاني في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي: "نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى مقام المرجعية الدينية العليا وعموم العراقيين والمسلمين، برحيل سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض".

وأضاف رئيس حكومة الإقليم في رسالته: "سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".