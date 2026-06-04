مسرور بارزاني يعزي بوفاة المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض
أربيل (كوردستان24)- قدّم رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، تعازيه ومواساته بوفاة المرجع الديني، سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض.
وقال مسرور بارزاني في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي: "نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى مقام المرجعية الدينية العليا وعموم العراقيين والمسلمين، برحيل سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض".
وأضاف رئيس حكومة الإقليم في رسالته: "سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".
نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى مقام المرجعية الدينية العليا وعموم العراقيين والمسلمين، برحيل سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) June 4, 2026